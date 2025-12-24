Fabrizio Corona show in tribunale | Il sistema Signorini esiste ho svelato i nomi ai pm

Fabrizio Corona si presenta in tribunale per dichiarare: “Il sistema Signorini esiste, ho svelato i nomi ai pm”. L’ex paparazzo sottolinea di non agire per vendetta né di trattare questioni di gossip, affermando di conoscere da tempo quel sistema, risalente ai tempi di Lele Mora. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti giudiziari che coinvolgono figure del mondo dello spettacolo e della cronaca.

Milano, 23 dicembre 2025 – “Non agisco per vendetta, non è gossip: conosco quel sistema da quando avevo 19 anni, dai tempi di Lele Mora”. Fabrizio Corona, rispondendo alle domande del pm Alessandro Gobbis, torna al 2010, ai tempi del processo Vallettopoli concluso con la sua condanna a 5 anni di reclusione per estorsione. “Ricordo che Signorini ha ritirato un servizio che riguardava Lapo Elkann – spiega nel corso dell’interrogatorio – ha ritirato un sacco di servizi su Marina e Piersilvio Berlusconi e quindi custodendo i segreti si sente protetto ”. Le pesanti accuse. Arriva al presente, l’ex re dei paparazzi, facendo mettere a verbale le sue pesantissime accuse contro il giornalista e conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, che a suo dire avrebbe chiesto a giovani aspiranti alle luci della ribalta favori sessuali in cambio della partecipazione al reality Mediaset: “Per potervi accedere bisogna comunicare con Signorini e dimostrarsi disponibili a un contatto di natura sessuale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

