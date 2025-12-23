Ciro Grillo rese note le motivazioni della condanna in 72 pagine i giudici | Vittima attendibile contesto predatorio
Sono state depositate nelle scorse ore in cancelleria le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 22 settembre il tribunale di Tempio Pausania ha condannato Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia per violenza sessuale di gruppo. Le pene vanno dagli otto ai sei anni e mezzo di reclusione. Nelle 72 pagine del provvedimento, il collegio presieduto da Marco Contu ricostruisce i fatti avvenuti nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, all’interno della villa di proprietà di Beppe Grillo, comico e fondatore del Movimento 5 Stelle. Secondo la ricostruzione dei giudici, dopo aver conosciuto u na studentessa italo-norvegese di 19 anni e una sua amica diciottenne, i quattro giovani le avrebbero invitate nella struttura, dove si sarebbe poi consumata la violenza nei confronti di una delle due ragazze. 🔗 Leggi su Cultweb.it
