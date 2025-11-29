In via San Bernardino apre La corte gentile | 3 appartamenti per il co-housing di over 65 e persone fragili

Bergamo. È stata inaugurata venerdì 28 novembre, in via San Bernardino 59, “La corte gentile”, progetto di housing sociale che nasce nell’ambito del percorso di innovazione sociale e rigenerazione urbana del Comune di Bergamo, in collaborazione con Consorzio RIBES, Cooperativa Lavorare Insieme e Cooperativa San Martino Progetto Autonomia. Il quadro demografico cittadino evidenzia una crescita strutturale della popolazione anziana: quasi il 25% dei residenti è over 65, con una previsione di incidenza intorno al 33% nel 2040, pari a oltre 40.000 persone nella sola città. Parallelamente, le politiche nazionali e locali (PNRR, progetti di “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”) promuovono nuove forme di abitare sociale che coniugano autonomia, inclusione e presa in carico personalizzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it