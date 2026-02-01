olimpia milano brescia il risultato della partita di lega basket in diretta dalle 16

Alle 16, l’Olimpia Milano ha battuto il Brescia nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A. La partita si è giocata all’Allianz Cloud, e i padroni di casa sono riusciti a conquistare una vittoria importante in una sfida tra squadre di alta classifica. I rossoneri hanno preso subito il comando del gioco e hanno mantenuto il vantaggio fino alla sirena finale.

L'Olimpia Milano ha battuto il Brescia in una sfida di alta classifica valida per la 18ª giornata della Serie A di Lega Basket, con il risultato finale che ha visto i rossoneri imporsi sul parquet dell'Allianz Cloud. La partita, iniziata alle 16, è stata trasmessa in diretta su Sport Basket e in streaming su NOW, con la telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi. L'incontro si è rivelato un confronto equilibrato fin dalle prime fasi, con entrambe le squadre che hanno mostrato una difesa solida e una gestione del possesso di palla accurata. Milano, reduce dal successo in Eurolega contro il Partizan Belgrado, ha cercato di sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in vetta alla classifica, mentre Brescia ha cercato di confermare la sua crescita dopo un avvio di stagione non facile.

