Odore di marijuana nella cabina del camion autotrasportatore rifiuta il test e viene denunciato

Questa mattina un autotrasportatore è stato fermato in autostrada dopo che gli agenti hanno sentito un forte odore di marijuana nella sua cabina. Quando gli hanno chiesto di sottoporsi al test, l’uomo ha rifiutato e ha cercato di scappare, ma è stato comunque portato in commissariato. Ora rischia una denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti, con una multa di 1500 euro, il ritiro della patente e una decurtazione di 13 punti.

Il conducente del mezzo pesante partito da Caserta è stato fermato a Monza dalla polizia locale. Patente ritirata e sanzione da 1500 euro Denuncia per guida sotto l'effetto di stupefacenti, 1500 euro di multa, patente ritirata e 13 punti decurtati. E' questa la pesante sanzione inflitta dagli agenti della polizia municipale di Brugherio, in provincia di Monza, nei confronti di un camionista partito la sera prima da Caserta. Durante gli accertamenti dei tempi di guida e riposo dell'autotrasportatore e del rispetto dei limiti di velocità mantenuta durante il viaggio, mediante accesso con apposito software in dotazione, sul cronotachigrafo dell'autocarro, gli agenti hanno sentito all'interno della cabina di guida odore di cannabinoidi.

