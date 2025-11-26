Barbe vere e panorami a effetto Ecco l’Odissea firmata Christopher Nolan
Grandi registi per grandi storie. Incontrate la prima volta a un’età impressionabile (diceva Miss Brodie, in un romanzo di Muriel Spark: “Datemi una fanciulla a un’età impressionab. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi mi sono fatto sistemare la barba… a pochi passi da Tepito. Sì, quel Tepito: uno dei quartieri più tosti e leggendari del Messico. Entro in questo barber di strada, zero fronzoli, solo vibrazioni vere. Mi siedo, il barbiere affila la lama… e un secondo dopo me l - facebook.com Vai su Facebook