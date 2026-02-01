Occorre avere il coraggio di vivere l’umano con più umanità

Un sacerdote si sfoga in confessionale, sottolineando come spesso si trovi a dover ricordare alle persone che sono umane e hanno bisogno di umanità. La frase “Cosa vuole?! Siamo uomini!” risuona come un grido di chi cerca di spronare a vivere con più sincerità e semplicità. Il prete risponde che non desidera nulla, se non il rispetto per la condizione umana, lasciando intendere che ci vorrebbe più empatia e meno superficialità nelle relazioni quotidiane.

Cosa vuole?! Siamo uomini!». Quando in Confessionale mi sento dire così mi viene da rispondere: «Io non voglio proprio niente! Certamente se non fossimo uomini, ma fossimo divinità non avremmo bisogno di confessarci!». Questo pensiero ha però una seconda sfaccettatura come mostrano i fatti di cronaca: accoltellamenti tra ragazzi, sparatorie tra cittadini e forze dell’ordine, femminicidi, genitori suicidi per la vergogna, giovani bruciati da disastri evitabili, bombardamenti che annientano civili e civiltà, guerre non guerreggiate che fanno morire di stenti e di freddo. Nel piccolo, nella realtà più normale e quotidiana, lo stesso vortice negativo si manifesta in un tasso elevatissimo di irosità, di impazienza, di intolleranza, di nevrosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

