Anna Maria Scarfò e il coraggio di vivere ogni giorno | A mia figlia dico di non avere mai paura e vergogna
La sua storia è stata scioccante per l'opinione pubblica, rivelando la brutalità disumana di un branco protetto da un'intera comunità. Nel 1999 i media non divulgavano parole difficili ma precise come slutshaming e rivittimizzazione. A San Martino di Taurianova la violenza non aveva definizioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
