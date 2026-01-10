Carrarese Pronta la gabbia per i ’galletti’ Valgono doppio i punti in palio contro il Bari
La Carrarese si prepara ad affrontare il match contro il Bari allo stadio dei Marmi, in una sfida che assume particolare importanza in chiave di classifica. Con i pugliesi a tre punti di distanza e coinvolti nella lotta per evitare la zona playout, questa partita rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre. La gara si presenta come un momento chiave per il proseguimento del campionato, con punti importanti in palio.
Il 2026 della Carrarese si apre allo stadio dei Marmi con un match di cartello contro il Bari che vale doppio dal punto di vista della classifica considerando che i pugliesi sono sotto di 3 punti ed invischiati in pieno nella bagarre della zona playout. A complicare i piani di mister Calabro dal punto di vista della formazione c’è l’infortunio del capitano Marco Imperiale che priverà la squadra dell’unico difensore mancino. Al suo posto il tecnico salentino dovrà “adattare“ un destro. Contro il Mantova la scelta è ricaduta su Illanes che se l’è cavata bene ma all’occorrenza anche Ruggeri o Oliana potrebbero fare il braccetto di sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: I tre punti fanno rimanere Inzaghi senza voce, parla il vice D'Angelo: "Tre punti che valgono doppio"
Leggi anche: Calcio Serie C, il Renate ci prova. Sfida nella tana della Pro Patria. In palio tre punti che valgono oro
Carrarese Pronta la gabbia per i ’galletti’. Valgono doppio i punti in palio contro il Bari - I pugliesi, sotto di tre lunghezze, sono invischiati nella bagarre della zona playout. sport.quotidiano.net
Vivarini duro: «Questo mese decide tutto. Sul mercato sono molto preoccupato» Alla vigilia di Carrarese-Bari, Vincenzo Vivarini non usa mezzi termini: «Siamo in un momento delicatissimo. Se in questo mese non facciamo punti, è un grosso problema. In - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.