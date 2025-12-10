Novara entrano nei portoni dei palazzi e rubano gli addobbi di Natale

Novaratoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, alcuni individui hanno approfittato dell'occasione per entrare negli androni dei palazzi e sottrarre gli addobbi natalizi. Con atteggiamenti impassibili, fingendo di attendere qualcuno, hanno rubato decorazioni e ornamenti, creando sconcerto tra i residenti e sottolineando il clima di insicurezza durante le festività.

Entrano nell'androne di un palazzo con aria indifferente, fingono di aspettare qualcuno e rubano gli addobbi di Natale.É successo in questi giorni in alcuni condomini in zona Bicocca. Diverse persone hanno notato tre donne, tra i 30 e i 40 anni, vestite con lunghi cappotti, aggirarsi tra le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

