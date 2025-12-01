È morto Nicola Pietrangeli | aveva 92 anni Lutto nel mondo del tennis | fu il primo italiano a vincere uno Slam

È morto Nicola Pietrangeli, il primo italiano della storia del tennis a vincere uno slam. Pietrangeli vinse il Roland Garros per due volte consecutive: nel 1959 e nel 1960. Aveva 92 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

