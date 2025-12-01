È morto Nicola Pietrangeli | aveva 92 anni Lutto nel mondo del tennis | fu il primo italiano a vincere uno Slam

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Nicola Pietrangeli, il primo italiano della storia del tennis a vincere uno slam. Pietrangeli vinse il Roland Garros per due volte consecutive: nel 1959 e nel 1960. Aveva 92 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 morto nicola pietrangeli aveva 92 anni lutto nel mondo del tennis fu il primo italiano a vincere uno slam

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni. Lutto nel mondo del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam

Scopri altri approfondimenti

200 morto nicola pietrangeliNicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Il mondo del tennis italiano perde una delle sue figure più rappresentative: Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni, lasciando dietro di ... Lo riporta ilmattino.it

200 morto nicola pietrangeliGrave lutto nel mondo dello sport: l’ex tennista Nicola Pietrangeli è morto - Il mondo dello spettacolo piange l'ex tennista, attore e conduttore Nicola Pietrangeli, storico ex di Licia Colò. Riporta donnaglamour.it

200 morto nicola pietrangeliNicola Pietrangeli è morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis italiano - &#200; morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, baluardo e icona del tennis azzurro, a cui ha dedicato tutta la vita scrivendo pagine memorabili di storia ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Nicola Pietrangeli