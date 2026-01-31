Qui Cremonese Nicola in conferenza | Domani affrontiamo dei marziani

Domani la Cremonese riceve l’Inter, capolista in classifica. Davide Nicola non si nasconde e in conferenza stampa dice chiaramente che affronteranno una squadra difficile, anche “come dei marziani”. La partita è importante e il tecnico dei padroni di casa si prepara a una sfida complicata, senza troppi giri di parole.

Vigilia di Cremonese-Inter e conferenza stampa della vigilia per Davide Nicola, che non usa giri di parole nel presentare la sfida contro la capolista. Il tecnico grigiorosso fotografa con lucidità il momento e la caratura dell’avversario: “ Domani affrontiamo dei marziani. L’Inter gioca un calcio di altissimo livello e può contare su risorse praticamente illimitate. Sappiamo benissimo che tipo di partita ci aspetta, per di più in una fase in cui facciamo fatica a trovare continuità offensiva. Ritrovo Djuric e Maleh, ma a centrocampo ho fuori Bondo, Payero, Collocolo e Barbieri, mentre davanti restano indisponibili Moumbagna e Sanabria.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato l'incontro con il Napoli durante una conferenza stampa allo Stadio Giovanni Zini.

La conferenza stampa di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si è tenuta alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund.

CREMONESE, la soddisfazione di mister NICOLA: “Speriamo di gioire ancora!” | DAZN

Davide Nicola:Con organizzazione, voglia e capacità di superare le difficoltà possiamo raggiungere ciò che vogliamo.Siamo alla vigilia della sfida alla capolista per la Cremonese, che domani domenica 1° febbraio ospiterà allo stadio Zini l’Inter in occasione della 23a giornata di Serie A Enilive. Questa mattina, ... sportgrigiorosso.it

Cremonese, Nicola perde di nuovo Collocolo: l’esito degli esami e i tempiPer Collocolo è emersa un’elongazione al tendine del retto femorale. Tempi di recupero previsti di almeno 15/20 giorni. Davvero sfortunato il giocatore della Cremonese, che era appena rientrato dopo ... fantamaster.it

Qui #Cremonese - Allenamento mattutino in vista dell' #Inter tra palestra e campo: il report x.com