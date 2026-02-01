Neve e ghiaccio mandano in tilt la stazione sciistica Etna Nord chiusa la via d' accesso a Piano Provenzana

La stazione sciistica di Piano Provenzana sull’Etna Nord ha subito un duro colpo a causa di neve e ghiaccio. La strada di accesso è rimasta bloccata, costringendo la stazione a chiudere temporaneamente. Il Comune di Linguaglossa si sta muovendo per gestire i disagi e cercare di sbloccare la situazione.

Il Comune di Linguaglossa corre ai ripari dopo i gravi disagi registratisi ieri nella stazione sciistica di Piano Provenzana. L'apertura degli impianti e l'abbondante presenza di neve e ghiaccio sulle strade, insieme ad una fitta nevicata, hanno contribuito a creare diverse situazioni di pericolo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Due escursionisti sono stati soccorsi nel pomeriggio di sabato a Piano Provenzana, sull’Etna, a causa di infortuni.

