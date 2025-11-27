Milano-Meda verso il pedaggio | i sindaci ottengono l’audizione in Regione
I sindaci della Brianza e della Bassa Comasca tornano a far sentire la propria voce sul futuro pedaggio da pagare lungo la Milano-Meda. L’11 dicembre, alle 11.30, i primi cittadini saranno ascoltati in Regione Lombardia dopo la convocazione arrivata dal presidente della V Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità, Jonathan Lobati. Si tratta di un confronto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
