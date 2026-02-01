Nel gioco del Go con l’America la Cina sta usando l’Ue come pedina

La Cina sta intensificando le sue mosse contro l’America, usando l’Europa come pedina nel suo gioco di potere. Pechino alterna azioni rapide a tentativi di isolamento, cercando di rompere l’unità occidentale. La strategia di Pechino cambia, e ora sia gli Stati Uniti che l’Europa devono prepararsi a nuovi scenari.

Pechino alterna blitz e accerchiamenti. Ora la sua tattica è rompere l'unità occidentale. Ci sono segni di mutamento nella strategia globale di Pechino che suggeriscono ad America ed Europa di produrre opzioni di scenario strategico che ne tengano conto. Washington vuole comprimere il raggio di influenza di Pechino, spostandone la posizione da potenza globale a solo regionale, per poi grazie a questo differenziale di forza trovare una relazione con una Pechino stessa più docile. Ma la Cina reagisce e reagirà a questo disegno statunitense cercando di mettere l'America in posizione di inferiorità con una strategia simmetrica, ma variata nelle modalità.

