Gioco dell' oca dal vivo dove la pedina sei tu

Il Gioco dell’Oca dal vivo torna sabato 10 gennaio alle 18.00, offrendo un’esperienza coinvolgente e originale. Questo evento trasforma il classico gioco da tavolo in un’attività reale, dove la pedina sei tu. Un’occasione per divertirsi in compagnia, in un’atmosfera semplice e spensierata, dedicata a tutti gli appassionati di giochi e momenti di aggregazione.

