Gioco dell' oca dal vivo dove la pedina sei tu
Il Gioco dell’Oca dal vivo torna sabato 10 gennaio alle 18.00, offrendo un’esperienza coinvolgente e originale. Questo evento trasforma il classico gioco da tavolo in un’attività reale, dove la pedina sei tu. Un’occasione per divertirsi in compagnia, in un’atmosfera semplice e spensierata, dedicata a tutti gli appassionati di giochi e momenti di aggregazione.
SABATO 10 GENNAIO alle ore 18.00tornano i Sabato in compagni di Bim Bum Bame tornano con un grande divertimentoIL GIOCO DELL'OCA DAL VIVO Un grande classico prende vita! Il Gioco dell’Oca dal vivo trasforma il celebre gioco da tavolo in un’esperienza reale, coinvolgente e super divertente, dove. 🔗 Leggi su Baritoday.it
