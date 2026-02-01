Nascondeva 31 dosi di skunk nella biancheria intima arrestato spacciatore albanese

I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato un giovane albanese di 23 anni. Durante un normale controllo, hanno trovato 31 dosi di

Il minuzioso controllo del territorio ha consentito ai carabinieri della stazione di Zafferana Etnea di arrestare un 23enne di origini albanesi accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Mentre, intorno alle 19 e 30, i militari stavano transitando lungo la via Del Redentore, nella frazione zafferanese di Fleri, hanno notato un’auto con una persona a bordo, parcheggiata in una zona poco illuminata ed appartata. Insospettitosi, si sono avvicinati ma il 23enne, resasi conto di aver destato i loro sospetti, ha istintivamente tentato di nascondersi alla loro vista, abbassandosi goffamente lungo il sedile del passeggero anteriore.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nella serata del 6 gennaio, i Carabinieri di Mondragone hanno arrestato un 23enne nigeriano residente a Castel Volturno, sospettato di spaccio di droga.

Durante un controllo sulla A1 a Colleferro, agenti della Polizia Stradale hanno fermato un uomo di 34 anni che trasportava dell’oro nascosto nella biancheria intima.

Zafferana Etnea arresto droga Fleri Carabinieri 23enne marijuana SkunkNell’ambito di un capillare controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un 23enne. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione di ... cataniaoggi.it

Nascondeva due chili e mezzo di droga e 18mila euro in contantiEra a piedi per le vie del centro storico di Perugia. Non una passeggiata normale, secondo i carabinieri, che, ... msn.com

I Carabinieri hanno arrestato in Oltretorrente un 31enne straniero per spaccio di cocaina: prima è stato fermato un cliente con due dosi, poi il pusher è stato rintracciato in un bar con 600 euro addosso. In casa nascondeva oltre 9mila euro in contanti, nonostant - facebook.com facebook