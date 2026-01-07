Droga nascosta nella biancheria intima | 23enne arrestato per spaccio sulla Domiziana
Nella serata del 6 gennaio, i Carabinieri di Mondragone hanno arrestato un 23enne nigeriano residente a Castel Volturno, sospettato di spaccio di droga. L’indagine ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti nascosta nella biancheria intima dell’uomo. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga sulla strada Domiziana.
Nella serata di ieri, 6 gennaio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un 23enne di origine nigeriana, residente a Castel Volturno, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
