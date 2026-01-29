Ariano Irpino congresso fondativo della sezione ANPI

Da avellinotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 31 gennaio 2026, alle 16:30, si terrà il congresso fondativo della nuova sezione dell’ANPI ad Ariano Irpino. L’appuntamento si svolgerà nella sede della CGIL in Piazza Mazzini. L’evento segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’associazione nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare i legami e promuovere i valori della memoria e della resistenza.

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso la sede CGIL di Ariano Irpino sita in Piazza Mazzini, sarà celebrato il Congresso fondativo della sezione dell’ANPI Ariano - Valle Ufita.Programma della giornataDi seguito il programma: Ore 16,30 Apertura Congresso con il saluto di Giovanni.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ariano Irpino

Ariano Irpino, contrasto alla criminalità: i controlli della Polizia di Stato

Ariano Irpino, concerto “Christmas Ensemble” al Museo Civico e della Ceramica

Il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino ospita il concerto “Christmas Ensemble” sabato 3 gennaio alle ore 19.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.