Tour guidato a palazzo Butera | alla scoperta di una variegata collezione d' arte contemporanea
Domenica 14 Dicembre alle 10:30, immergiti nella bellezza dello storico Palazzo dei Principi di Butera, recentemente acquisita e restaurata dalla famiglia Valsecchi, un percorso innovativo tra storia e arte per tutti coloro che amano scoprire Palermo. Visiteremo la variegata collezione d'arte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
