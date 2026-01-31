Tajani chiama la mamma che ha sospeso la chemio per partorire | L' amore non ha limiti

Tajani ha chiamato di persona Antonella Bonomo, la giovane avvocata napoletana che ha sospeso la chemio per partorire. Il ministro degli Esteri ha voluto far sapere che il suo pensiero va a lei e al suo bambino, sottolineando che l’amore per un figlio non conosce limiti. La vicenda ha suscitato molte reazioni, anche all’interno del governo, e mette in luce il coraggio di una donna che ha scelto di mettere la vita del suo bambino davanti a tutto.

“L’amore non ha limiti”. Questo il messaggio, spiega una nota di Forza Italia, con cui il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto esprimere la propria vicinanza ad Antonella Bonomo, giovane avvocata napoletana che ha scelto di interrompere temporaneamente la chemioterapia per portare a termine la gravidanza e dare alla luce il figlio. "Una storia che ha commosso un’intera regione", ha spiegato FI, ricordando cha a Bonomo è stato diagnosticato un tumore al seno. Lei, nonostante la malattia, ha deciso di mettere al primo posto la vita che stava nascendo. “Quella di Antonella è una storia straordinaria di amore, di quell’amore infinito che solo le madri sanno dare - ha commentato Tajani -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tajani chiama la mamma che ha sospeso la chemio per partorire: "L'amore non ha limiti" Approfondimenti su Tajani Mamma Sfida il tumore per diventare madre. Tajani: "L'amore non ha limiti" Antonella Bonomo, 33 anni, ha affrontato un tumore al seno aggressivo che rischiava di impedirle di diventare madre. Che cos’è la Extreme Heat Protocol che ha salvato Jannik Sinner: perché il grado 5 ha sospeso la partita L’Extreme Heat Protocol è una misura di sicurezza applicata durante le partite di tennis in condizioni climatiche estreme, per tutelare la salute dei giocatori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tajani Mamma Napoli, Tajani chiama la donna che ha sfidato il cancro per diventare madreLa storia di Antonella Bonomo, che ha affrontato il cancro per diventare madre, suscita l'attenzione dei politici a Napoli. cronachedellacampania.it Tajani: 'Lavoriamo incessantemente per liberare Trentini'A pochi giorni dalle dure parole pronunciate dalla mamma di Alberto Trentini, il cooperante veneziano da un anno in carcere in Venezuela, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato il ... ansa.it Crans Montana, la procura di Roma pronta a inviare una squadra di investigatori. Tajani chiama l'ambasciatore italiano in Svizzera ift.tt/kbCLu1i x.com È SUCCESSO DAVVERO Questa mattina il portavoce di Forza Italia, l’On. Raffaele Nevi ha dichiarato in una intervista mai smentita: "Usiamo i soldi del Ponte per le emergenze in Sicilia, poi li rimetteremo". Nel pomeriggio il ministro Antonio Tajani a Br - facebook.com facebook

