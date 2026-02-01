Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 in una partita di cuore e sofferenza. I partenopei hanno conquistato i tre punti nonostante l’ennesimo problema fisico, questa volta toccato a Di Lorenzo, che si è infortunato al ginocchio sinistro. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, grazie alle prodezze di Vergara, che ha segnato con un sinistro potente. La vittoria arriva come una spinta importante per il Napoli, che cerca di risollevare l’umore e rilanciare le ambizioni in campionato.

Soffrendo, perdendo l’ennesimo giocatore (e che giocatore, il coriaceo Di Lorenzo franato sul ginocchio sinistro) ma brillando di una luce intensa con le prodezze di sinistro di Vergara e Gutierrez. Il Napoli è uscito così dall’angolo su questo ring dove aveva incassato in quattro giorni i pesantissimi colpi delle sconfitte contro la Juve e il Chelsea. È stato il giorno del riscatto. Si è aperto, con la vittoria sulla Fiorentina, un nuovo capitolo perché in questa settimana - senza turno infrasettimanale - Conte potrà recuperare energie e forse qualche giocatore: non gli sembrerà vero poter fare tirare il fiato alla squadra, la prossima partita è tra sei giorni contro il Genoa a Marassi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Fiorentina 2-1, dalla vittoria di carattere alla (giusta) scossa alle istituzioni

Approfondimenti su Napoli Fiorentina 2 1

Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 21:33 ai Campi Flegrei, nella zona della Solfatara.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

FIORENTINA - NAPOLI CON LA VITTORIA PARTENOPEA! RISULTATO GIUSTO SONO I FAVORITI PER LO SCUDETTO

Ultime notizie su Napoli Fiorentina 2 1

Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Pronostico Napoli-Fiorentina | Serie A 2025/26.

Napoli-Fiorentina 2-1, risultato finale della partita di Serie A: in gol ancora Vergara, gli highlightsLa diretta live di Napoli-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Quando si gioca Napoli - Fiorentina?Serie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Fiorentina: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Vanoli dopo Napoli: "Fiorentina meritava il pari". E su Kean e Piccoli: "Contro la Juve…" - facebook.com facebook

Serie A, il Napoli batte la Fiorentina: -1 dal Milan in classifica. Preoccupa Di Lorenzo infortunato e Conte… x.com