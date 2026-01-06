Thief VR | Legacy of Shadow la recensione – il ritorno della saga in realtà virtuale
Thief VR: Legacy of Shadow rappresenta il ritorno della celebre saga in realtà virtuale, offrendo un’esperienza immersiva e fedele all’atmosfera originale. Questa recensione analizza le caratteristiche principali del gioco, evidenziando le innovazioni e le atmosfere che hanno reso indimenticabile il titolo, adattandolo alle nuove tecnologie. Un’occasione per scoprire come il mondo di Thief si sia evoluto, mantenendo quell’essenza di mistero e tensione che ha contraddistinto la serie.
Nei giocatori ormai un po’ più “attempati”, il nome Thief evoca immediatamente l’odore di olio e metallo di una città gotica avvolta dalle ombre, il clangore lontano delle armi di guardie messe a sicurezza di un oggetto prezioso, in contrasto con il silenzio assoluto dei movimenti di cui il protagonista è in grado. Thief VR: Legacy of Shadow è stato sviluppato nello stesso studio di Eidos Montreal che ha dato i natali all’ultimo reboot del 2014, e si pone per certi versi lo stesso obiettivo ambizioso: far rinascere ai giorni nostri l’essenza dello stealth in prima persona, sfruttando una serie storicamente fondata sulla destrezza e l’astuzia “digitali”, trasformandole in abilità “reali” tramite la fisicità immersiva della Realtà Virtuale. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Thief VR: Legacy of Shadow, la recensione – il ritorno della saga in realtà virtuale.
