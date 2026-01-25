Analisi dettagliata dell'episodio arbitrale più importante nella sfida tra Atalanta e Parma, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A 202526. Questo confronto ha visto un momento chiave che ha influenzato l’andamento della partita, evidenziando le decisioni dell’arbitro e le eventuali contestazioni. Di seguito, una descrizione obiettiva e precisa di quanto accaduto durante la revisione al VAR.

Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Udinese, Runjaic: «Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico. Bisogna dare tutto e la squadra deve funzionare nel suo insieme» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Atalanta Parma, l’episodio arbitrale chiave della sfida di Serie A

Moviola Parma Inter LIVE, l’episodio chiave della sfida di Serie AAnalizziamo l’episodio arbitrale più rilevante durante la sfida tra Parma e Inter, valida per la 19ª giornata della Serie A 202526.

Moviola Atalanta Athletic Bilbao, l’episodio chiave della sfida di Champions LeagueAnalizziamo l’episodio arbitrale più rilevante nella moviola della partita tra Atalanta e Athletic Bilbao, disputata nella settima giornata di Champions League 202526.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Moviola Napoli-Parma, perché è stato annullato il goal all'11'? Cosa è successo al Maradona; Udinese-Inter, moviola: gol annullato, rigore negato e mancato rosso ma Di Bello commette un solo errore grave; Parma-Inter, arbitra Colombo: La Penna al Var, la designazione completa; Moviola Inter-Pisa: petto e poi braccio di Tramoni sul tiro di Zielinski, c'era il rigore?.

Moviola Atalanta Parma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26Moviola Atalanta Parma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Parma, valido per la 22ª g ... calcionews24.com

Atalanta-Parma 4-0: la Dea dimentica il Pisa e l'Athletic Club, in gol Scamacca, de Roon, il nuovo arrivato Raspadori e KrstovicSERIE A - L'Atalanta ritorna a vincere e convincere e lo fa tra le mura amiche contro il Parma di Cuesta. La compagine di Palladino riesce ad alternare qualità ... eurosport.it

La Moviola: Scamacca, sportellate regolari. Guruzeta-Djimsiti, il contatto divide ma il gol è buono - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook

Atalanta A. Bilbao La moviola qui x.com