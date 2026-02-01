Morto Michele Di Maria il pasticciere di Vico del dolce della sposa

Vico del Gargano piange Michele Di Maria, il pasticciere conosciuto in zona per i suoi dolci tradizionali, soprattutto il dolce della sposa. È morto ieri mattina, lasciando un vuoto tra clienti e amici. La sua attività di famiglia, in Corso Umberto, resterà chiusa in segno di lutto.

Vico del Gargano piange Michele Di Maria, il noto pasticciere dei manicaretti, tradizionale dolce della sposa e titolare dell'attivitá commerciale di famiglia di Corso Umberto. Le sue prelibatezze hanno fatto da contorno ad eventi importantissimi, dei vichesi e dei comuni del circondario: compleanni, anniversari, prime comunioni, battesimi, cresime, lauree e soprattutto matrimoni. Decine e decine i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti, parenti e clienti. Così Michele Palmieri: "Oggi Vico è più povera, perché ha perso una persona rara, una di quelle che lasciano un segno profondo. Michele era questo: un uomo buono, umile e generoso fino in fondo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

