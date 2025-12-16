Michele elettricista e pasticciere | Ecco il segreto del mio panettone premiato da Igino Massari

A Scanzorosciate, Michele Pacchiana, elettricista e appassionato pasticciere, ha conquistato il riconoscimento di Igino Massari con il suo speciale panettone. La sua storia unisce due mondi apparentemente distanti, dimostrando come passione e dedizione possano portare a risultati sorprendenti, soprattutto in vista del Natale. Ecco il suo racconto e il segreto del suo successo.

L'INTERVISTA. Il Natale si avvicina e che Natale è senza un panettone? Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di un panettone non comune, quello di Michele Pacchiana, elettricista di Scanzorosciate, che nel tempo libero ha coltivato una passione. Impegno e dedizione poi l'hanno portato a creare un'eccellenza: il panettone più buono d'Italia nella categoria dei pasticcieri amatoriali.

Notizie di Michele Pacchiana

