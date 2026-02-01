Morte Umberto ' Robin' l' addio struggente dal reparto di Casa Sollievo | Oggi qui resta il vuoto

Michela, operatrice socio-sanitaria a Casa Sollievo della Sofferenza, ricorda con dolore e affetto Umberto Leone, detto Robin. Il giovane militare di 22 anni si è spento nel reparto di Ematologia-Utie. La stanza ora è vuota, e il personale e i familiari sentono un grande vuoto. Michela ha detto che oggi il reparto sembra più silenzioso e triste, e tutti si stringono intorno alla memoria di Robin.

Il ricordo di Michela, operatrice socio-sanitaria di Casa Sollievo della Sofferenza, dove il 31 gennaio si è spento Umberto Leone, detto Robin "Umberto era un ragazzo straordinario. E credo che il suo paese, la sua gente, debbano sapere chi è stato davvero. Per questo vi affido anche una lettera personale, scritta non solo a mio nome, ma a nome di chi lo ha assistito, voluto bene e portato nel cuore". Umberto, con i tuoi soli 22 anni hai insegnato a tutti noi cosa significhi lottare davvero. Hai affrontato un male ingiusto con una forza silenziosa, con una dignità rara, lasciando nel nostro reparto una luce che ora sembra essersi spenta, ma che in realtà continua a vivere dentro di noi.

