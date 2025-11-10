Dialisi l’eterno cantiere Saltate le ultime previsioni E il reparto resta vuoto
Doveva essere aperto e funzionante già da almeno un paio di settimane, ma il reparto di dialisi dell’ ospedale di Pontedera è ancora spento, con le porte sbarrate e i corridoi e le stanze deserte. Il nuovo edificio resta vuoto, nonostante appaia completo di tutti i macchinari e dell’arredamento necessario. Mancano, però, i pazienti e il personale sanitario. Eppure, il “maledetto” reparto di dialisi non è ancora operativo, nonostante le rassicurazioni dell’ Asl e le timide previsioni di apertura. Proprio un mese fa, per smentire i timori che serpeggiavano tra gli addetti ai lavori, l’azienda sanitaria aveva fatto sapere che l’inaugurazione era ormai imminente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dialisi, l’eterno cantiere. Saltate le ultime previsioni. E il reparto resta vuoto - Ma la struttura è ancora chiusa e dall’Asl non arrivano date certe. Scrive lanazione.it