Morosità incolpevole pubblicato il bando per il contributo regionale di solidarietà

Il Comune di Nocera Superiore ha aperto i termini per il nuovo bando sul contributo regionale di solidarietà. Si rivolge a chi, a causa di problemi economici, non riesce a pagare l’affitto, anche se non ha colpe. La misura nasce grazie ai fondi della Regione Campania e mira a dare una mano concreta alle famiglie in difficoltà. La domanda può essere presentata da chi si trova in questa situazione e rispetta i requisiti stabiliti dal bando.

Si tratta di un sostegno economico agli inquilini in difficoltà. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2026 Il Comune di Nocera Superiore ha pubblicato il bando per il riconoscimento della morosità incolpevole, in attuazione del Decreto MIMS del 30 luglio 2021, grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Campania. La misura punta a fornire un sostegno economico agli inquilini del libero mercato che, a causa di una perdita o significativa riduzione del reddito, non sono riusciti a far fronte al pagamento del canone di locazione. Il contributo è destinato ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di difficoltà economica non dipendente dalla propria volontà, al fine di prevenire situazioni di disagio abitativo ed esclusione sociale.

