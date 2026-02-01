Miriam Leone | Rifiutai la conduzione di Domenica In A 30 anni sono andata in analisi

Miriam Leone ha deciso di non condurre più Domenica In. A 30 anni, l’attrice ha rivelato di aver affrontato un percorso di analisi. Ora è protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino,

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Miriam Leone è una delle protagoniste del film di Gabriele Muccino 'Le cose non dette', al cinema dal 29 gennaio e già al primo posto nella classifica dei maggiori incassi in Italia. Siciliana, 41 anni, sposata dal 2021 con l'imprenditore Paolo Carullo e madre di un figlio di 2 anni, l'attrice si è raccontata in un'intervista al Messaggero per commentare questa sua prima esperienza lavorativa con il regista, ma anche per ripercorrere la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partita grazie alla popolarità ottenuta con la vittoria di Miss Italia nel 2008.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Miriam Leone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Miriam Leone

Argomenti discussi: Miriam Leone: Io e Paolo come in Notting Hill, non poteva dire a nessuno che stavamo insieme. Ho detto no a Domenica In per fare cinema.

Miriam Leone: «Diventare madre la scelta più coraggiosa. Ho detto no a Domenica In, a 30 anni sono andata in analisi»Le cose non dette è il nuovo film di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria e Miriam Leone. È uscito il 29 gennaio, è un ... ilmessaggero.it

Miriam Leone: «Io e Paolo come in Notting Hill, non poteva dire a nessuno che stavamo insieme. Ho detto no a Domenica In per fare cinema»Dalla scoperta della gravidanza sul set ai no detti nella sua carriera per arrivare dove è oggi. Miriam Leone si è raccontata ... msn.com

“Ti ho cercata tre volte per un film, dicevano che eri stanca”. Siparietto tra Miriam Leone e Gabriele Muccino nel salotto di Verissimo. Il regista svela curiosi retroscena con l'attrice, lanciando anche una frecciatina - facebook.com facebook

#Inaltreparole torna per raccontarvi le notizie della settimana con tanti nuovi ospiti: Miriam Leone, Ezio Mauro, Sigfrido Ranucci, Don Winslow, Antonio Catania, Giorgio Parisi e Pino Corrias! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 #la7 #massimogramellini x.com