Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 30 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Lo Zecchino D’Oro e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Lo Zecchino D’Oro del 30 novembre 2025. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Tg1 Sanremo 2026, Amici, Domenica In, Verissimo e Lo Zecchino D’Oro | Domenica 30 novembre 2025