Il Tribunale minorile delle Marche è in crisi. Dopo l’allarme lanciato nei mesi scorsi, il presidente Sergio Cutrona ha parlato di “paralisi” durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario. La situazione rischia di bloccare le procedure e di lasciare senza risposte le vittime di violenza e i minori coinvolti.

Il Tribunale minorile delle Marche nel caos. Dopo l’allarme lanciato nei mesi scorsi, il presidente Sergio Cutrona ha rincarato la dose ieri durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Uno sfogo accorato, un appello quasi disperato quello di Cutrona che non ha usato mezzi termini, andando dritto al punto: "Il lavoro del tribunale è vicino alla paralisi, ma dobbiamo evitare che il sistema crolli. Ci troviamo veramente alla disperazione e non riusciamo a garantire più la gestione delle udienze, quindi dovrò necessariamente sospendere quelle penali ha annunciato Cutrona . Sto riflettendo se sospendere per qualche mese tutte le udienze gup o se sospendere a macchia di leopardo, per esempio un mese le udienze gup, un mese quelle dibattimentali, un mese quelle gip". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minori e femminicidi. Queste le due emergenze: "Tribunale alla paralisi"

Il Tribunale di Bologna si trova di fronte a una possibile emergenza organizzativa: senza il rinnovo del personale finanziato tramite i fondi del Pnrr, a partire dal 30 giugno potrebbero sorgere problemi nella continuità dei servizi giudiziari.

Femminicidi e disagio giovanile, l’allarme dalle Marche: La repressione non basta, serve prevenzioneANCONA - Otto femminicidi in un anno, un aumento del 46% dei casi di violenza di genere e segnali preoccupanti anche tra i minori. È un quadro allarmante quello emerso durante la cerimonia di inaugura ... veratv.it

Anno giudiziario, nelle Marche 8 femminicidi e +46% violenze di genereOtto femminicidi (19 le persone complessivamente uccise tra il primo luglio 2024 e il 30 giugno 2025) nelle Marche in un anno e +46% di casi (2. (ANSA) ... ansa.it

Presidente Corte d'Appello Milano, 'rilevante aumento dei femminicidi'. 'Carenza risorse per la giustizia, dramma carceri e boom di reati dei minori' #ANSA x.com

#Femminicidio #Anguillara Il Tribunale per i minori di Roma ha deciso per l'#affidamento ai nonni materni del bambino di 10 anni, dopo la tragica morte della madre 41enne per cui è accusato il marito - facebook.com facebook