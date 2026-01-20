Tribunale di Bologna in emergenza | senza addetti Pnrr rischio paralisi

Il Tribunale di Bologna si trova di fronte a una possibile emergenza organizzativa: senza il rinnovo del personale finanziato tramite i fondi del Pnrr, a partire dal 30 giugno potrebbero sorgere problemi nella continuità dei servizi giudiziari. La situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per evitare rischi di paralisi e garantire il funzionamento efficiente del tribunale.

Il Tribunale di Bologna rischia una grave crisi organizzativa se, dal prossimo 30 giugno, non verrà garantita la continuità del personale assunto con i fondi del Pnrr. A lanciare un vero e proprio allarme istituzionale è il presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo, che parla di una situazione destinata a incidere non solo sulla città ma su tutto il distretto giudiziario dell’Emilia-Romagna. “L’ufficio per il processo è una modalità organizzativa che non può essere rimessa in discussione – spiega Liccardo – ma questo nucleo produttivo rischia di venire meno dal 30 giugno. Senza risposte rischiamo di dover scegliere in quali settori continuare a lavorare e in quali no”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

