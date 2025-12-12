minorenni nella sala slot il questore la chiude

Nell’ambito delle operazioni di prevenzione contro le violazioni nelle sale slot, i carabinieri di Agliana hanno intensificato i controlli per garantire il rispetto della normativa che vieta l’accesso ai minori di 18 anni. Questa attività si inserisce in un più ampio impegno volto a tutelare i giovani e a contrastare le problematiche legate al gioco d’azzardo.

Agliana (Pistoia), 12 dicembre 2025 – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia di giochi e scommesse, i carabinieri della Stazione di Agliana hanno intensificato i controlli nelle sale slot e centri scommesse, con particolare attenzione al rispetto della norma che vieta l’accesso ai minori di 18 anni. Durante uno degli accertamenti, i militari hanno riscontrato all’interno di una sala slot e centro scommesse la presenza di alcuni minorenni intenti a utilizzare gli apparecchi e fare scommesse sportive. L’esercizio, gestito da una cittadina di origine cinese, è pertanto risultato in difetto ai sensi della normativa vigente. 🔗 Leggi su Lanazione.it