Milano Cortina 2026 Coventry Cio | Grande emozione vedere la fiamma accesa a Roma – Il video

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "È stato solo la settimana scorsa che ci siamo trovati nell’antica Olimpia, vivendo l’intramontabile rituale della cerimonia di accensione della fiamma. Per me era la prima volta da presidente del Comitato Olimpico Internazionale. È stato un momento straordinario, che mi ha riempito di emozioni: gratitudine per il nostro passato, speranza per il nostro futuro e ispirazione per ciò che ci unisce. Oggi, vedendo questa fiamma arrivare qui a Roma, provo di nuovo quelle stesse emozioni. Ma questa volta si mescolano al calore e all’energia dello spirito italiano. 🔗 Leggi su Open.online

