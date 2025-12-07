Meteo | Previsioni per lunedì 8 dicembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3227m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

[METEO] Previsioni del tempo per la Vigilia dell’Immacolata in Puglia. Si prevede una pioggia di panzerotti consistente su tutta la regione e nebbia di frittura anche a bassa quota. #vigilia #immacolata #panzerotti #nonveniteinpuglia #stateviacasa #stateviallec - facebook.com Vai su Facebook

