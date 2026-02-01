Telenovela Lookman è in bilico tra Fenerbahçe e Atletico Madrid | cosa sta succedendo sul mercato
Lookman è nel mezzo di una trattativa complicata. L’Atalanta cerca di cedere il giocatore, ma il Fenerbahçe non si impegna abbastanza e non dà garanzie. Nel frattempo, il nigeriano non ha ancora aperto al trasferimento all’Atletico Madrid. La situazione resta aperta e ancora tutta da definire.
La cessione di Lookman si sta rivelando più complicata del previsto per l'Atalanta: il Fenerbahçe non offre garanzie, ma il nigeriano non ha ancora aperto all'Atletico.🔗 Leggi su Fanpage.it
