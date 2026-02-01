Telenovela Lookman è in bilico tra Fenerbahçe e Atletico Madrid | cosa sta succedendo sul mercato

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lookman è nel mezzo di una trattativa complicata. L’Atalanta cerca di cedere il giocatore, ma il Fenerbahçe non si impegna abbastanza e non dà garanzie. Nel frattempo, il nigeriano non ha ancora aperto al trasferimento all’Atletico Madrid. La situazione resta aperta e ancora tutta da definire.

La cessione di Lookman si sta rivelando più complicata del previsto per l'Atalanta: il Fenerbahçe non offre garanzie, ma il nigeriano non ha ancora aperto all'Atletico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lookman Fenerbahçe

Nico Gonzalez Frattesi, Inter e Atletico Madrid ragionano sul clamoroso scambio. Di mezzo anche la Juventus… Ecco cosa sta succedendo

Nelle ultime settimane si discute di un possibile scambio tra alcuni importanti club italiani e stranieri, tra cui Inter, Juventus e Atletico Madrid.

Mercato Juventus, Premier e Real Madrid su Kenan Yildiz: i blancos si sono mossi. Cosa sta succedendo, la reazione dei bianconeri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lookman Fenerbahçe

Argomenti discussi: Lookman può lasciare l’Atalanta: è vicino al Fenerbahce; Atalanta: frenata per la cessione di Lookman al Fenerbahce; Da Lookman a Joao Mario, le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/1); Serie A, Calciomercato Napoli – Assalto a Lookman: Manna accelera!.

telenovela lookman è inTelenovela Lookman, è in bilico tra Fenerbahçe e Atletico Madrid: cosa sta succedendo sul mercatoLa cessione di Lookman si sta rivelando più complicata del previsto per l'Atalanta: il Fenerbahçe non offre garanzie, ma il nigeriano non ha ancora aperto ... fanpage.it

telenovela lookman è inAtalanta, Ademola Lookman a un passo dall'Atletico Madrid: c'è l'ok del giocatore. Trattativa da 40 milioni (35+5 di bonus)Atalanta e Atletico Madrid avrebbero trovato l'intesa per il trasferimento di Ademola Lookman in Spagna in questi ultimi scampoli di mercato invernale ... eurosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.