Telenovela Lookman è in bilico tra Fenerbahçe e Atletico Madrid | cosa sta succedendo sul mercato

Lookman è nel mezzo di una trattativa complicata. L’Atalanta cerca di cedere il giocatore, ma il Fenerbahçe non si impegna abbastanza e non dà garanzie. Nel frattempo, il nigeriano non ha ancora aperto al trasferimento all’Atletico Madrid. La situazione resta aperta e ancora tutta da definire.

