Solo leveling il miglior anime degli ultimi 10 anni | i motivi

l'evoluzione dell'anime negli ultimi dieci anni. Negli ultimi anni, il mercato dell'animazione giapponese ha assistito a una trasformazione significativa, passando da un interesse di nicchia a una componente centrale della cultura pop globale. Molti titoli recenti sono riusciti ad attrarre un pubblico sempre più ampio, contribuendo a consolidare l'anime come fenomeno internazionale. Tra queste produzioni, si distingue la serie Solo Leveling, che nel 2024 ha riscosso un successo notevole, diventando uno degli titoli più discussi dell'anno. La sua diffusione ha coinvolto tanto gli appassionati storici del genere quanto i nuovi spettatori, segnando un punto di svolta importante sia per l'animazione sia per il mercato del manhwa.

