Mattoni-nido obbligatori per tutti i nuovi edifici | così la Scozia aiuta rondoni e altri uccelli urbani
La Scozia ha deciso di rendere obbligatori i nidi artificiali sui nuovi edifici. Lo scopo è aiutare rondoni e altri uccelli che vivono in città e trovano sempre più difficile trovare posti dove fare il nido. La misura mira a proteggere le specie che stanno scomparendo a causa della perdita di luoghi naturali per la nidificazione.
La Scozia renderà obbligatori i nidi artificiali sui nuovi edifici per aiutare rondoni e altri uccelli urbani che nidificano in cavità, sempre più in difficoltà per la perdita di siti di nidificazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Mattoni nido
I rondoni avranno mattoni con casette incorporate: la nuova legge scozzese li protegge così dall’estinzione
In Scozia, il governo approva una legge che protegge i rondoni inserendo casette di mattoni integrate negli edifici.
Giampietro (Pd) sugli asili nido: "Tre asili nido sotto la soglia di vulnerabilità sismica e intanto i nuovi non aprono"
Ultime notizie su Mattoni nido
Mattoni-nido obbligatori per tutti i nuovi edifici: così la Scozia aiuta rondoni e altri uccelli urbaniLa Scozia renderà obbligatori i nidi artificiali sui nuovi edifici per aiutare rondoni e altri uccelli urbani che nidificano in cavità, sempre più in ... fanpage.it
La Scozia ha approvato una nuova legge per proteggere gli uccelli nelle città. Nei nuovi edifici residenziali sarà obbligatorio installare gli Swift bricks, mattoni speciali con una cavità interna dove i rondoni e altri uccelli possono fare il nido. I rondoni sono una s - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.