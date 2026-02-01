Mattoni-nido obbligatori per tutti i nuovi edifici | così la Scozia aiuta rondoni e altri uccelli urbani

La Scozia ha deciso di rendere obbligatori i nidi artificiali sui nuovi edifici. Lo scopo è aiutare rondoni e altri uccelli che vivono in città e trovano sempre più difficile trovare posti dove fare il nido. La misura mira a proteggere le specie che stanno scomparendo a causa della perdita di luoghi naturali per la nidificazione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.