Mattoni-nido obbligatori per tutti i nuovi edifici | così la Scozia aiuta rondoni e altri uccelli urbani

La Scozia ha deciso di rendere obbligatori i nidi artificiali sui nuovi edifici. Lo scopo è aiutare rondoni e altri uccelli che vivono in città e trovano sempre più difficile trovare posti dove fare il nido. La misura mira a proteggere le specie che stanno scomparendo a causa della perdita di luoghi naturali per la nidificazione.

I rondoni avranno mattoni con casette incorporate: la nuova legge scozzese li protegge così dall’estinzione

In Scozia, il governo approva una legge che protegge i rondoni inserendo casette di mattoni integrate negli edifici.

