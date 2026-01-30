I rondoni avranno mattoni con casette incorporate | la nuova legge scozzese li protegge così dall’estinzione

In Scozia, il governo approva una legge che protegge i rondoni inserendo casette di mattoni integrate negli edifici. Questa mossa mira a salvare queste specie dall’estinzione, rendendo le città più ospitali anche per gli uccelli migratori. Le nuove norme cambieranno il volto delle città, che diventeranno habitat più sicuri per le specie che rischiano di scomparire.

Le città del futuro in Scozia non saranno abitate solo dagli esseri umani, ma diventeranno rifugi sicuri per gli uccelli migratori. Il Parlamento di Edimburgo ha infatti dato il via libera a una normativa pionieristica che impone l’inserimento degli Swift bricks (letteralmente “mattoni per rondoni”) in ogni nuova costruzione residenziale. Questi blocchi cavi, integrati direttamente nelle mura esterne, funzionano come vere e proprie suite nuziali per i volatili, permettendo loro di nidificare in sicurezza senza rovinare l’estetica o l’isolamento dei palazzi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark Ruskell MSP (@ruskellmark) La decisione nasce da un dato allarmante: dal 1995 a oggi, la popolazione di rondoni è crollata del 60%. 🔗 Leggi su Cultweb.it

