Massini sale sul palco E mette a nudo l’orrore | Mein Kampf | vaccino contro i totalitarismi

Questa sera Stefano Massini sale sul palco del Comunale per mettere in scena “Mein Kampf”. Lo spettacolo, in programma alle 20.30, affronta temi pesanti e attuali, riflettendo sui pericoli dei totalitarismi. Massini desidera far vedere il lato oscuro della storia, senza filtri, e invita il pubblico a non voltarsi dall’altra parte.
Domani, alle 20.30, al Comunale spettacolo teatrale Mein Kampf. Stefano Massini riflette sui rischi e sulla necessità di portare in scena un testo feroce e doloroso. Mein Kampf a teatro, un rischio. "C’è chi ha inveito contro il fatto che io abbia in qualche modo distrutto il suo mito. Ma la mia paura non è tanto questa: è la reazione opposta, di chi sostiene che questo libro debba essere proibito e che non lo si possa conoscere, perché pensa che la conoscenza sia una forma di apologia. Andiamo a vederlo, questo libro. È doloroso, è feroce, dice cose che mi chiudono lo stomaco, ma è necessario farlo, perché almeno sappiamo dov’è la radice" Lei ha paragonato Hitler ad un pifferaio magico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
