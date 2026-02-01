Marotta sul petardo lanciato dagli interisti a Audero | Condanniamo nel modo più sentito aspettiamo le indagini

Giuseppe Marotta condanna duramente il petardo lanciato dagli interisti contro Audero. Il presidente dell’Inter dice che l’episodio è brutto, anche per lui che ha molta esperienza. Marotta aggiunge che l’Inter condanna nel modo più sentito quanto accaduto e che si attendono le indagini per chiarire l’accaduto.

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a Sky Sport per commentare il lancio di petardo da parte del settore dell'Inter ai danni del portiere Audero: "Episodio brutto anche per me che ho tanta esperienza. Sono situazioni che non ho mai vissuto e sono qui per stigmatizzare, condannare un gesto insulso, un gesto clamoroso dal punto di vista di quella che è l'antisportività. Lo sport ha di per sé dei valori che sono lontani da quel che abbiamo potuto vedere, so che le autorità stanno facendo le indagini.

A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite.

Beppe Marotta condanna senza mezzi termini il petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Cremonese.

