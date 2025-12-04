Ancona trovato il marito della donna uccisa | stava tentando di impiccarsi

E' stato trovato il marito della donna uccisa ieri in casa sua ad Ancona. L'uomo è stato avvistato da un cacciatore appeso ad un albero, in provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ancona, trovato il marito della donna uccisa: stava tentando di impiccarsi

