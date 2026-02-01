Margot Robbie ha indossato un collare ispirato al Taj Mahal mentre promuoveva il suo nuovo film. L’oggetto ha scatenato reazioni in India, dove molti criticano l’uso di un simbolo così importante per motivi di moda. La scena ha fatto discutere sulla sensibilità culturale e su come le culture vengono rappresentate in ambito internazionale.

Margot Robbie ha scatenato un acceso dibattito in India dopo aver indossato il collare Taj Mahal, un gioiello storico realizzato da Cartier, durante la promozione del film *Cime Tempestose*. L’accessorio, che ha fatto il giro dei social media e delle testate internazionali, è stato scelto dall’attrice per un red carpet internazionale insieme al suo co-protagonista Jacob Elordi. Il look, firmato Schiaparelli e arricchito dal dettaglio del gioiello, è stato celebrato per l’eleganza e il riferimento al cinema classico, ma ha anche innescato critiche forti da parte di alcuni utenti indiani. Il collare, infatti, è ispirato a un diamante a forma di cuore con origini nel XVII secolo, legato alla storia dell’imperatore Moghul Shah Jahan, che lo donò alla moglie Mumtaz-i-Mahal. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Margot Robbie e il gioiello indiano che scatena dibattiti sulle culture esposte in sceneggiature internazionali

