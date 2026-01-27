In questo articolo si analizza lo stile di Margot Robbie, che ha sfoggiato ricci definiti e scolpiti ispirati all’arte preraffaellita. Un look sobrio e naturale che richiama le figure femminili dipinte da artisti del passato, senza eccessi o volumi accentuati. La scelta di capelli eleganti e semplici si inserisce in un’ottica di sobrietà e raffinatezza, apprezzata sia dal pubblico che dagli esperti di moda.

Complici le lunghezze scolpite quasi alla perfezione in ricci ultra definiti, rotondi, tali da evocare le chiome delle donne ritratte dai preraffaelliti. Sebbene il colore dominante delle protagoniste dell'epoca sia il ramato, la lavorazione quasi statica, precisa, del riccio e la lunghezza dei capelli sembrano proprio le stesse. Quasi come se l'attrice fosse uscita da un quadro del tempo. Autore di questo styling è l'hairstylist delle star, Bryce Scarlett, che da tempo si prende cura dei capelli dell'attrice. È stato lui stesso, mediante un post su Instagram, a mostrare il frutto del suo estro creativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie con meravigliosi ricci di ispirazione preraffaellita, lo stile che sta conquistando star e reali

Margot Robbie ha attirato l'attenzione a Londra indossando un look nude che ha suscitato interesse tra moda e cinema.

