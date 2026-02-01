Mai più portati gli stivali I racconti di chi da bimbo visse le leggi razziali Brividi ancora vivi a Caina

A Caina, ancora oggi, i ricordi delle leggi razziali fanno rabbrividire i presenti. Chi allora era bambino ricorda di aver vissuto momenti terribili, nascosti in stalle e coperti dal letame per sfuggire ai soldati tedeschi. «Vivevamo come topi», raccontano, e quegli episodi restano impressi nella memoria di chi li ha vissuti in prima persona.

"Vivevamo come topi. Eravamo sfollati a San Terenzo. Stavamo chiusi in una stalla. C’era un buco dove c’erano le vacche e quando venivano i tedeschi ci buttavamo lì dentro, coperti dal letame. Posso dire che mi ha salvato il letame". Drammatica testimonianza degli anni bui, gli anni delle leggi razziali, quella resa da Adriano Romanelli, noto in città per il celebre ’Adriano Giocattoli’, di origine ebraica, alla Biblioteca Nuova Caina, costola del circolo Arci Spazio Alberica. Intervistato da Simone Caffaz, ha detto che il giorno dell’eccidio lui e la sua famiglia erano lì a San Terenzo, ma il padre riuscì a farli scappare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Mai più portati gli stivali". I racconti di chi da bimbo visse le leggi razziali. Brividi ancora vivi a Caina Approfondimenti su Leggi Razziali Le leggi razziali in prima persona. A Caina la storia dimenticata A Caina, per la prima volta, due uomini hanno deciso di parlare. Zaia si smarca da Vannacci: “Le leggi razziali sono una piaga che non riusciremo mai a cancellare” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Leggi Razziali Argomenti discussi: Valvole e Digitale, un altro punto di vista.; Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; A Busto la giornata della Memoria è una luce nel buio della Storia. Mai più; Giorno della Memoria, Edith Bruck: Mai più odio, dopo quei lager aiutai i tedeschi. Il 2025 tra i tre anni più caldi mai registrati: superata la soglia dell’Accordo di ParigiIl 2025 rientra tra i tre anni più caldi mai registrati. Secondo gli scienziati, la temperatura media globale ha superato per la prima volta il limite di 1,5°C fissato dall’Accordo di Parigi Il 2025 è ... it.euronews.com In Spagna l'ondata di caldo più intensa mai registrata. Continuano anche gli incendiL'ondata di caldo di 16 giorni che ha colpito la Spagna questo mese è stata la più intensa mai registrata, ha dichiarato l'Agenzia meteorologica statale spagnola. I dati provvisori relativi ... rainews.it Da BRIVIDI - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.