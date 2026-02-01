Lusso estremo a Courchevel | il conto del weekend da 300mila euro scatena la protesta in Russia contro l’élite consumista

A Courchevel, un weekend di lusso sfrenato ha fatto infuriare molti in Russia. Le spese di oltre 300mila euro fatte da un gruppo di ricchi durante il fine settimana hanno scatenato una protesta online contro l’élite consumista. La vicenda ha attirato l’attenzione sui consumi sfrenati di alcuni e sulla crescente insoddisfazione in Russia.

Un weekend di lusso sfrenato a Courchevel, in Francia, ha scatenato un'ondata di indignazione in Russia. Secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le Figaro, un gruppo di imprenditori russi legati all'azienda Rendez-Vous ha organizzato una vacanza di tre giorni in montagna con un costo stimato superiore ai 300mila euro. L'evento, presentato come una "fuga promozionale", ha incluso voli privati in elicottero, champagne di altissima gamma, servizi personalizzati e soggiorni in hotel di lusso che sfiorano i 10mila euro a notte. L'evento è stato finanziato da una società russa che, in patria, sta affrontando una crisi economica crescente, con tagli ai salari e riduzioni del personale.

