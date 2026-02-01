Lunedì a Milano traffico bloccato | chiusure stradali per preparare la città alle Olimpiadi invernali

Lunedì a Milano il traffico si è bloccato completamente. Le strade intorno al Teatro alla Scala e a Palazzo Marino sono state chiuse per preparare la città alle Olimpiadi invernali del 2026. La giornata si è svolta con le vie vuote e i mezzi fermi, mentre le autorità hanno messo in atto le restrizioni per i lavori in vista dell’evento.

Lunedì 2 febbraio 2026, il centro di Milano si è trovato in uno stato di forte restrizione del traffico veicolare, con l’intera area circostante il Teatro alla Scala e Palazzo Marino chiusa al transito per l’intera giornata. L’iniziativa, programmata in concomitanza con la presentazione ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali al Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha interessato strade principali come via Manzoni, via dell’Orso e via Santa Margherita. Le limitazioni sono entrate in vigore alle ore 14 e sono proseguite fino a mezzanotte, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza degli spostamenti durante un evento di rilevanza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una petizione è stata avviata per opporsi all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

