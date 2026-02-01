Luigi Maginro ucciso nel distributore di benzina imprenditore davanti al giudice

Luigi Maginro, 41 anni, è stato colpito a morte con due colpi di pistola ieri pomeriggio in un distributore di benzina sulla via Domiziana, a Mondragone. L’imprenditore di Formia stava facendo rifornimento quando un uomo si è avvicinato e ha sparato, poi è scappato. La polizia ha già individuato il sospettato, Giancarlo Pagliaro, 68 anni di Mondragone, che dovrà comparire davanti al giudice in un’udienza preliminare. La vittima lascia due figli e ancora

Fissata l'udienza preliminare per Giancarlo Pagliaro, accusato di aver ucciso, il 28 aprile scorso, il commerciante 41enne di Formia nell’area di servizio Eni lungo la Domiziana, nel casertano Il delitto risale al 28 aprile dello scorso anno. Pagliaro, assistito dai suoli legali Alfonso Quarto e Antonio Miraglia, come riporta CasertaNews, dovrà presentarsi dinanzi al gup Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere la metà del mese di febbraio; l’accusa è di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei motivi abietti e futili. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, coordinate dal sostituto procuratore Stefania Pontillo quel giorno Pagliaro, seduto sul sedile passeggero dell’auto di Magrino, avrebbe esploso due colpi di pistola, colpendolo mortalmente.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Mondragone Uccisione Ucciso nel distributore di benzina, l'imprenditore del mobilificio davanti al giudice Giancarlo Pagliaro, imprenditore di 68 anni di Mondragone, si è presentato davanti al giudice per l’udienza preliminare sull’omicidio di Luigi Magrino, il commerciante di auto di 41 anni ucciso nel distributore di benzina il 28 aprile scorso. Bottiglia di benzina davanti casa: intimidazione a un imprenditore Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mondragone Uccisione Omicidio Luigi Calabresi/ Chi è il poliziotto ucciso a Milano da 4 esponenti di Sinistra nel 1972Il figlio di Luigi Calabresi, il giornalista Mario, ospite questa sera del programma di Rai Tre, La Confessione, con Peter Gomez: la storia del padre Questa sera su Rai Tre, ospite del programma La ... ilsussidiario.net Luigi Calabresi, chi è il papà di Mario Calabresi: com’è morto?/ Da chi e perché è stato uccisoChi è Luigi Calabresi, padre di Mario Calabresi ed ex poliziotto: la sua morte nel 1972 segnò profondamente il nostro Paese, perché e da chi è stato ucciso Chi è Luigi Calabresi, padre di Mario ... ilsussidiario.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.