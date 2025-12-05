I classici di Mina e il rumore dell’anima | Stresso la mia voce sfida incredibile

"Essere immortale non m’interessa, mi piace invecchiare", ha detto Mina una volta scendendo dal piedistallo su cui l’ha messa un repertorio monumentale affidato ormai da quasi cinquant’anni solo ai dischi e a tributi, come quello che Silvia Mezzanotte le regala questa sera sul palcoscenico del Teatro Lirico Giorgio Gaber affiancata dall’ensemble femminile Le Muse diretto da Andrea Albertini. Perché la musica è un "rumore dell’anima", come lo chiama la Signora, che ti si attacca alla pelle e al cuore per non lasciarti più. Silvia, scegliere il repertorio dev’essere stata una faticaccia. "Con Albertini abbiamo puntato su canzoni molto conosciute e idonee per le mie possibilità vocali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

